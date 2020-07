HET OPKAMERTJE 671 & 672 - 14 juni 2020

EERSTE UUR

CORONA

1. Grote C - Jetta Starreveld

RACISME

2. Montage van meerdere liedjes - Johnny Rebel

3. Abraham Lincoln – Fess Parker

4. Jim Crow – The Union Boys

5. Do you remember Malcolm – Miriam Makeba & Mbongi

6. Soulsville – Rumer

7. James Watt maakt een grap

8. Teenager in Palestine – Rusty Humphries

9. Preconceito – João Gilberto

10. All is well – Jo Didderen & L’Equipe de Rêve

TWEEDE UUR

RECLAME

1. Tante Mientje en de Witte Tornado – Sjakie Schram

2. Theophile – Tobi Rix

3. Er is een uitvinding gedaan – Frans Halsema

4. Simplalux – Adèle Bloemendaal & Donald Jones

CURIEUZE COVERS

5. Volendam – Enge Buren

6. Veenhuuzen – Bökkers

7. Ik zie alles nog voor me – Hella Holland

8. Compilatie The Beatles in het Fins

STEMCOVERS

9. Als het op drank aankomt – Roel C. Verburg

10. Berrie-berrie, cholera, eczeem & Zoeloeliedje – Jeroen van Merwijk