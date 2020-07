HET OPKAMERTJE 673 & 674 - 28 juni 2020

EERSTE UUR

DISCRIMINATIE

1. Blank en bruin – Laura en Yvonne

2. Kleine Bantoe-jongen – Leny

3. Oom Bastiaan – Jasperina de Jong

4. Omdat ik anders ben – Big baby Greenfield

VAKANTIE

5. Majorca-song – Corry Brokken

6. Vamos a San Francisco – Los Javayolas

CURIEUZE COVERS

7. Volons vers la lune – Laura Fygi

8. Tielle Heitetty - Värttinä

9. Calypso A – De Nieuwe Snaar

10. Goodness gracious me – Peter Sellers & Sophia Loren

11. Bom-be-die-bom – Teddy & Henk Scholten

12. Ticket de Ida – Felix Rosario

NEDERLANDSE COVERS

13. Wah Wah – Postbus 53

14. Ik ga weg – Shirley

TWEEDE UUR

DE EFTELING

1. Monsieur Cannibale – Sacha Distel

2. Holle bolle Gijs

3. Afrikaan Beat (Indische waterlelies) – Bert Kaempfert

4. A girl like you – Fred Stuger (Tros TV tune)

TV-HELDEN VAN WELEER

5. Robin Hood – Gary Miller

6. Thierry La Fronde

7. Ivanhoe

8. The Saint – Les Reed Brass

9. The Persuaders – John Barry

10. Midnight cowboy – Toots Thielemans

KINDER-TV

11. Kijk zo’n hoedje nu eens aan – Jaap Maarleveld & De Damrakkertjes (Okkie Trooy)

12. Een koffertje vol krentenbollen – Jaap Maarleveld & De Damrakkertjes (Okkie Trooy)

13. Comedy capers – Kinderkoor Jacob Hamel

14. On to the show – The Beau Hunks

15. Good old days – The Beau Hunks

16. Our Relations – The Beau Hunks

17. Flipper – Kinderkoor Jacob Hamel