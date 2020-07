Gérard de Nooijer na kaakbreuk op training: 'Dacht eerst dat het mijn tand was'

Sparta's assistent-trainer Gérard de Nooijer is voorlopig uitgeschakeld met een kaakbreuk. De Zeeuw kwam vrijdag op de training hard in aanvaring met de van Telstar overgekomen Reda Kharchouch.

"Ik deed mee als verdediger aan een partijvorm. We zagen elkaar niet en hij botste vol tegen mij aan. Het was gewoon heel ongelukkig. Ik dacht in eerste instantie niet dat het zo erg zou zijn. Ik dacht gewoon dat mijn voortand eruit zou zijn. In het ziekenhuis ziekenhuis is er een scan gemaakt van mijn nek. daar bleek dat mijn onderkaak op drie plekken gebroken was en toen werd ik gelijk geopereerd", zegt De Nooijer op Radio Rijnmond.

"Dat is geen goed begin van Kharkouch bij Sparta'', grapt De Nooijer. "Nee ik verwijt hem niets. Ik heb liever dat ik het heb dan dat hij zijn kaak had gebroken. Hij moet er straks staan. Ik herstel wel, daar hoef je je geen zorgen om te maken. Over drie of vier weken kunnen we er waarschijnlijk om lachen."

Het is nog niet bekend hoelang de Zeeuw aan de kant staat. "Volgende week moet ik terug naar het ziekenhuis. Er zitten nu plaatjes in. Voorlopig eet ik vloeibaar. Er staat wel een paar weken herstel voor, maar dat wil niet zeggen dat ik straks niets kan doen. De eerste twee weken zal ik in ieder geval wel moeten rusten", zegt De Nooijer.

De voormalig-speler van de club is sinds kort de assistent-trainer van Henk Fraser bij Sparta als opvolger van de naar ADO Den Haag vertrokken Aleksandar Ranković. De Nooijer was na zijn ontslag als hoofdtrainer van FC Dordrecht de laatste jaren jeugdtrainer in China.

De Nooijer speelde als voetballer naast Sparta voor SC Heerenveen, Feyenoord en FC Dordrecht.