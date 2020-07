Leo Beenhakker:'Feyenoord moet voorbeeld aan Madrid nemen'

Beenhakker, die al jaren tegenover de Kuip woont, verwacht niet dat het nieuwe stadion voor Feyenoord er nog gaat komen. "Ik denk het niet en dat is ook maar beter ook. Misschien ben ik wat sentimenteel, maar het Feyenoord-stadion is magisch. Ik volg bijvoorbeeld ook de ontwikkelingen in Madrid. Daar hebben ze de coronaperiode aangegrepen om het huidige stadion van Real Madrid te verbouwen. Eerder hebben ze daar ook al een keer gerenoveerd. Ik was het oude stadion gewend. Na de renovatie weet je niet wat je ziet. En de ziel van Di Stefano En Gento is er ook nog steeds"

Coen Moulijn



Leo Beenhakker ging als jonge jongen aan de hand van zijn vader al naar de kuip als supporter. En als trainer heeft hij er mooie momenten meegemaakt. "Als je in de Kuip bent en je loopt het veld op dan is dat magisch. Coen Moulijn stond erop, Ove Kindvall stond daarop. Dat heeft een bepaalde lading. Ik heb altijd gezegd. Je kan nog zo'n mooi huis hebben, maar als het je thuis niet is dan werkt dat gewoon niet. Dan ben je ook niet gelukkig. En de huidige Kuip is een thuis", zegt Beenhakker doelend op een mogelijke verhuizing van Feyenoord.

Landskampioen



Beenhakker, die in 1999 met Feyenoord landskampioen werd en later nog als interim-trainer en technisch directeur aan de slag was in de Kuip, kijkt nog altijd met een bijzonder gevoel terug op de landstitel met Feyenoord. "Ik heb gelukkig wat gewonnen tijdens mijn loopbaan. Dat zijn altijd bijzondere momenten. In Amsterdam twee keer, in Madrid drie keer en dat doet je veel. Maar als je natuurlijk als Rotterdamse jongen op acht jarige leeftijd aan de hand van je vader naar het stadion liep in de vijftiger jaren. Dan is het kampioenschap met Feyenoord de meest emotionele prijs geweest."

Traantje



De bijna 78-jarige Rotterdammer klinkt emotioneel als hij het heeft over de viering van het kampioenschap met Feyenoord in 1999. "Mijn vader was groot supporter van Feyenoord en was al vrij vroeg overleden. Als je dan in 1999 daar op die Coolsingel in alle feestvreugde op het bordes staat dan doet dat wat. Ik stond wat te praten met de Burgemeester en wat oudere spelers. Toen heb ik toch met een traantje even omhoog gekeken", zegt Beenhakker.

Leroy Fer



Over het huidige Feyenoord is Beenhakker optimistisch. "Zeker, ze hebben niet alleen Linssen, maar nog twee andere jongens gehaald. Ik denk dat ze zeker gezien de voorwaarden waarmee Frank Arnesen (technisch directeur) moet werken hij zoveel mogelijk alle wensen van onze zeer geliefde en gewaardeerde kleine generaal probeert in te willigen. Ik vind het heel knap wat ze ondanks de coronaperiode doen en er staat straks een zeer volwaardig elftal. Ik denk dat het belangrijk is dat Leroy Fer blijft, maar dat is mijn persoonlijke favoriet. Die heb ik nog als jochie meegemaakt. Hij is een hele goede speler geworden. Ik heb vertrouwen dat Feyenoord hoog in het linkerrijtje mee gaat doen", aldus de voormalig bondscoach.

Corona



Door de coronacrisis is Beenhakker de afgelopen maanden weinig buiten geweest, maar hij is nog wel vitaal. 'Niet alle dagen waren leuk, maar gelukkig kan je nu weer op een terras wat drinken. Ik heb me zoveel mogelijk aangepast aan de regels van Rutte en co. Ik heb natuurlijk een kwetsbare leeftijd. Maar mij hoor je niet klagen. Veel mensen zijn getroffen op een ingrijpende manier. Een diepe buiging voor de mensen in de zorg. Als je je dat realiseert denk je toch wat zit je nou te klagen? Doe is gewoon."

Supermarkt



Beenhakker zal de komende tijd weer vaker aanwezig zijn bij Feyenoord, Excelsior en Sparta. Bij die laatste twee clubs was hij de laatste jaren nog als technisch adviseur verbonden. Bij Sparta zelfs nog even als bestuurslid technische zaken. "Ik heb het wel gemist om even een training te kijken bij Dickie (Advocaat)of een training bij Sparta of een wedstrijdje kijken. Dat waren voor de corona toch mijn dagelijkse dingetjes en dat mis ik. Ik probeer in beweging te blijven met golf of fietsen. Mijn enige uitje tot nu toe was twee keer per week even naar de supermarkt en gewoon weer naar huis."