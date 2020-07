Snelheidsduivel voor de zesde keer van de weg geplukt

Het Team Verkeer van de Rotterdamse politie heeft zaterdag een man van de A15 bij Rhoon geplukt. Hij bleek voor de zesde keer zonder rijbewijs rond te rijden. De 19-jarige man viel op omdat hij 232 kilometer per uur reed. Dat was volgens de politie ook niet voor het eerst.

De man, die geen vaste woon- of verblijfplaats heeft, volgde de politie naar de Kilweg in Barendrecht, waar hij kon worden beboet. Omdat hij met meer dan honderd kilometer de snelheidslimiet overtreed, werd zijn voertuig, een Volkswagen Golf, in beslag genomen.

Eerder dit jaar was hij al beboet, omdat hij 220 kilometer per uur reed waar honderd was toegestaan. Toen reed hij in een auto van de broer van een vriend.