Vloggende VerlosMoeder deelt kennis: 'Wil resultaat zien in mijn praktijk'

Djanifa da Conceicao is verloskundige in Rotterdam-Zuidwijk, moeder van de 1-jarige Yuna en sinds drie maanden vlogt ze daarover. "Ik was al blij geweest met tien kijkers, maar sommige filmpjes zijn al meer dan duizend keer bekeken en dat is geweldig."

Da Conceicao heeft inmiddels dertien video's geplaatst. Haar doel is om de kennis van het zwanger zijn en kinderen krijgen te vergroten bij vrouwen uit achterstandswijken. In die buurten is de babysterfte hoger dan gemiddeld. "Ik heb heel vaak vrouwen in mijn praktijk die nooit vitamines hebben ingenomen, die gewoon roken, die denken dat een glaasje alcohol drinken geen gevolgen heeft en zeggen dat borstvoeding geven niets uitmaakt."

Ze krijgt veel positieve reacties en hoopt dat haar kijkers haar tips overnemen. "Er zijn ongeveer dertig vrouwen die mijn kolfschema gebruiken en gemotiveerd zijn geraakt. Ik hoop de resultaten over een paar jaar terug te zien in onze verloskundigenpraktijk en in de cijfers van de babysterfte", zegt ze hoopvol.