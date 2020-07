Rotterdams NIDA doet mee aan Tweede Kamerverkiezingen

Voorman Nourdin el Ouali stapte in januari van dit jaar al uit de Rotterdamse gemeenteraad om aan de landelijke groei van de partij te gaan werken. De islamitische partij werd in 2013 opgericht in Rotterdam en heeft nu zetels in drie gemeenten.

Tijdens de verkiezingen voor de Provinciale Staten deed de partij mee in twee gemeenten en won er geen een. El Ouali zegt beschikbaar te zijn als lijsttrekker, maar dat de leden daarover beslissen.