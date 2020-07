Kogelhulzen gevonden bij bedrijf in Vlaardingen

No Waste Stoomcleaning in Vlaardingen | Beeld: Google Streetview

In een ruit van een bedrijf aan de Spoorsingel in Vlaardingen is zondagmiddag een gat aangetroffen. Ook zijn kogelhulzen op straat gevonden. De politie onderzoekt wie er geschoten heeft en of het bedrijf doelwit was.

Zondagmiddag werd rond 15.30 uur melding gedaan van het gat. Agenten die ter plaatse kwamen, vonden vervolgens in de straat de kogelhulzen. In een raam van het bedrijf zat een gat, dat op een kogelgat lijkt. Of daar ook sprake van is, is nog niet bekend.

De politie onderzoekt wanneer er geschoten is en of het bedrijfspand doelwit was.