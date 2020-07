Joost Luiten: 'Als je in Nederland zegt dat je de beste wil worden, vallen ze van hun stoel'

Joost Luiten begint komende donderdag zijn golfseizoen na de corona-lockdown met de Europese tour in Oostenrijk. "Fit ben ik. Hoe scherp ik ben, weet ik nog niet. Je weet hoe je hebt getraind, maar dat zegt niks over wedstrijdscherpte", zegt Luiten op Radio Rijnmond. "Niemand weet hoe hij er wedstrijdtechnisch voor staat."

De geboren Bleiswijker verhuisde de afgelopen week terug naar de regio. Naar Bergschenhoek om precies te zijn, op steenworp afstand van zijn geboortehuis. De afgelopen tijd ondervond Luiten door de coronacrisis moeite om te trainen. "Toen ik nog in lockdown zat, zat ik nog in een appartement. In die tijd had ik een net gespannen op het balkon. Ik dacht: stel dat er een volledige lockdown komt, dan kan ik ieder geval vanaf m'n balkon nog een beetje ballen slaan. Zo ga je denken."

Mentaal

Luiten speelt al jaren mee op internationaal topniveau en geldt als de beste Nederlandse golfer aller tijden. In gesprek met Rijnmond noemt hij vooral het mentale aspect als succesfactor. "Ik denk dat heel veel spelers het zichzelf veel te moeilijk maken. Het is mijn kracht om het simpel te houden en gewoon te spelen en m'n ding te doen. En me vooral niet te druk maken om bijzaken."

Waarom Luiten zich nog niet met types als Woods en Mickelson in de absolute wereldtop kan meten? "Zij hebben gewoon net iets meer power vanaf de tee. Die hebben wat meer lengte in de lange slagen", zegt hij. "Dat is wel echt een voordeel, zeker als je kijkt naar hoe de golfsport zich ontwikkeld heeft. In de laatste tien jaar is dat wel heel belangrijk geworden. Ik ben geen extreme longhitter. Als je nu kijkt naar de top tien van de wereld zijn het wel allemaal longhitters. Ik moet het hebben van constantheid en precisie. Dat is mijn kracht. Daar moet ik eigenlijk nog beter in worden om weer dat stapje te maken naar die top 25."

Gebrek aan topsportcultuur

De golfer vindt er in Nederland meer een topsportcultuur mag komen. "Als je in Nederland zegt dat je de beste van de wereld wil worden, valt iedereen bijna van zijn stoel, terwijl je toch het hoogst haalbare nastreeft en het beste wil. Of dat gaat lukken, weet ik niet, maar dat zou eigenlijk het doel van elke sporter moeten zijn", zegt Luiten stellig. "Dat geeft aan wat voor sportcultuur we hebben in Nederland. Als je dat zegt, staat het meteen in alle kranten. Die cultuur moeten we juist wat meer hebben."

Tiger Woods

Op de vraag van welke collega-topsporter een foto ter inspiratie bij Luiten aan de koelkast hangt, is maar één antwoord mogelijk. "Bij mij is dat Tiger Woods. Toen ik opgroeide, was Woods aan het domineren. Hij is nog steeds mijn voorbeeld. Als ik de tv aan zet, vind ik het leuk om naar Tiger Woods te kijken. Voor de rest interesseert het me geen reet wie er speelt. Ik vind alleen Tiger Woods leuk om naar te kijken. In de golfsport is hij nog steeds een fenomeen."