Kerken weer open, maar zingen mag niet

Predikant Johan Duijster van de Bethlehemkerk denkt dat het wel veilig is om weer kerkgangers te ontvangen. "Als je het goed doet, met aandacht en respect voor elkaar en voor de regelgeving, dan is er geen enkel probleem. Er mag niet gezongen, worden dat is voor veel mensen wel een dingetje. Dat vinden ze heel jammer."

Een kerkbezoekster had wel een oplossing voor het zang verbod: "Ik lees de tekst in het liedboek en neurie zachtjes mee, dan heb je toch het gevoel dat je de tekst beleeft."

Predikant Piet van Die van De Morgenster pakt het voorzichtiger aan nu de regels zijn versoepeld. De kerk organiseert vier keer een try-out met uitgenodigde kerkbestuurders. Meer kerkgangers zijn nog even niet welkom. "We hebben er voor gekozen om een maandje te oefenen met een klein clubje mensen. Dan kijken we of de regeling die we hebben ook echt werken, zoals de dubbele uitgangen. We hebben meer tijd nodig."

'Wij nemen het zekere voor het onzekere'

Van Die beseft dat dat er risico's zijn op plekken waar veel mensen bij elkaar zijn. "Denk bijvoorbeeld aan die kerk in Frankfurt, dat was ook een bron van coronabesmettingen. We willen zorgvuldig zijn en alles volgens de regels doen. Misschien wel té zorgvuldig want het kerkbezoek mag weer, maar wij nemen het zekere voor het onzekere."

Papendrechtse kerkgangers zijn in ieder geval blij dat ze eindelijk weer naar de kerk mogen. "Ja heel fijn", zegt een bezoekster van De Morgenster. "Maar het is ook zo vreemd want je wordt een plaats toegewezen en je mag niet zingen. Toch het is wel fijn om met elkaar te zijn, maanden heb ik met een tablet opschoot gezeten om de dienst te volgen. Nu ben gewoon weer in je eigen kerk."

Een oudere bezoeker van de Bethlehemkerk wil meteen alles doen wat nu nog niet is toegestaan. "Ja fijn samen zingen, met mensen een babbeltje maken en handen schudden. Zingen mag nog niet? Helemaal nog niet? Alsof de duvel ermee speelt zeg ik dan."