In één weekend ruim honderd meldingen over zwart stof vanuit Hoek van Holland

De DCMR Milieudienst Rijnmond meldt dat afgelopen weekend 110 nieuwe klachten zijn binnengekomen van stofoverlast in en rond Hoek van Holland. Veel mensen hebben er sinds eind mei met vlagen last van neerslaand zwart stof.

Vrijdag kwamen 75 meldingen binnen en stond het totaal van afgelopen week, sinds 28 juni, op tweehonderdtachtig. Ook zondag kwamen er nog zo'n dertig klachten binnen.

De stof is mogelijk afkomstig van een of meerdere kolenopslagbedrijven in de haven. De DCMR heeft zondag monsters genomen van de stof en en monsters genomen bij de bedrijven die mogelijk verantwoordelijk zijn voor de stofoverlast. In de loop van de week wordt de uitslag van onderzoek naar deze monsters verwacht.

Inwoners van Hoek van Holland hebben al langer te maken met stofoverlast. Zo was het ook eind mei al raak.