Automobilisten rijden massaal door op afgesloten A20

In verband met de werkzaamheden op de A20 bij Rotterdam was zaterdag 4 juli de gehele snelweg afgesloten van Terbregseplein richting Gouda. Dit resulteerde in verkeersoverlast op het omliggende wegennet. Hier had niet alleen u, maar iedereen last van. Als je er dan voor kiest om een gesloten verklaring te negeren en via de doelgroepstrook (bussen, vrachtwagens) een paar kilometer file te omzeilen kom je ons tegen. Resultaat: Circa 100 automobilisten kregen een proces verbaal van €149,-. Tevens werden er diversen processen verbaal uitgeschreven voor een onverzekerd voertuig, het los op schoot vervoeren van een baby en het rijdend filmen van onze werkzaamheden. Tevens mocht één van de bestuurders direct nog een openstaande bekeuring van €429,- afrekenen.