Hoekenezen blij met tweede ontsluitingsweg: 'We krijgen rust'

Wethouder Van Gils vertelt over de nieuwe ontsluitingsweg in Hoek van Holland

In Hoek van Holland is maandag de Hoeksebaan officieel geopend. Voor de badplaats is het de tweede ontsluitingsweg. En dat leidt tot opgetogen reacties onder de Hoekenezen. "We krijgen rust."

De verbindingsweg is anderhalve kilometer lang en loopt van de ferry terminal van Stena Line naar de omgeving van station Hoek van THolland Haven, ook wel de ‘Harwichknoop’ genoemd. Het traject loopt deels parallel aan het metrospoor van de Hoekse Lijn.



Volgens wethouder Van Gils moet de Hoeksebaan ervoor zorgen dat er veel minder vrachtverkeer door het dorp rijdt. En dat je met je auto ook op twee manieren de badplaats uit kunt. Tot nu toe was dat een groot probleem. Van en naar 'de Hoek' kon je alleen via de dijk. En dat leidde, zeker op mooie zomerdagen, tot ellenlange files.

Van Gils: "Als iedereen nu op mooie dagen naar Hoek van Holland wil, dan houd je wel files. Dat heb je ook in Zandvoort en all over the world. Maar het is nu heel veel beter dan dat het was."

'Rotmotoren'

Ook Lydia van Leeuwen ziet grote voordelen. De "rotmotoren", die op zondag altijd langs haar flat cruisen, zullen nu een andere route nemen. Ze kan de herriemachines missen als kiespijn, zegt ze. "Ik ben zo blij, we krijgen rust!"

Ze had verwacht dat op deze maandagmorgen wel meer Hoekenezen naar de opening zouden komen. Maar dat valt tegen. "We zijn hier zo lauw", schetst ze de Hoekse mentaliteit.

Tekst gaat verder onder de foto



Inwoner Ed Simonis wijst vooral op de vergroting van de veiligheid. In geval van een calamiteit kun je nu tenminste via twee wegen weg, zegt hij. Simonis woont in het centrum. Daar zal het effect van de Hoeksebaan zeker merkbaar zijn, denkt hij. "De weg ontlast het centrum."

Wethouder van Gils heeft de Hoeksebaan maandagmorgen geopend en is een van de allereerste gebruikers. "Ik ga zo naar het stadhuis in Rotterdam", zegt hij. "Dan mag ik de tweede of derde zijn die er overheen rijdt."