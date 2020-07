Het weer vandaag: koel met hier en daar een bui

Vandaag is het wisselend bewolkt en gaat er verspreid een enkele bui vallen. De temperatuur loopt op naar slechts 17 of 18 graden en daarmee is het koel voor juli. Er staat een matig tot vrij krachtige en aan zee krachtig tot eerst nog harde westenwind.

In de loop van de middag neemt de wind in kracht af. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen en blijft het droog. Het koelt af naar 9 graden landinwaarts en 12 graden langs de kust. De wind neemt duidelijk in kracht af.

Morgen zijn er zonnige perioden en bestaat er in het noorden van de regio in de ochtend een kleine kans op een bui. In de namiddag neemt de bewolking toe en later op de avond gaat het regenen. Het wordt een graad of 19 en de westenwind waait matig en aan zee soms vrij krachtig.

VOORUITZICHTEN

Woensdag passeert een storing met perioden met regen. Donderdag en vrijdag is het wisselend bewolkt met een enkele bui. In de nacht naar vrijdag gaat het voor enige tijd regenen. In het weekend mag op een weersverbetering worden gerekend met meer zon en blijft het droog. In de temperatuur komt nauwelijks verandering.