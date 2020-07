Vier vakantie in eigen regio met de Zomertoer, Bestemming Rijnmond

De zomervakantie staat voor de deur, al zal die dit jaar anders zijn dan anders. Veel mensen blijven noodgedwongen thuis vanwege het coronavirus. Toch trekt Rijnmond ook deze zomer door de regio en laat je zien hoe leuk het is om in de buurt vakantie te vieren. Laat de Zomertoer, Bestemming Rijnmond maar beginnen!

Zes weken lang staan verschillende delen van de regio centraal en geeft Rijnmond tips voor een leuke en veilige vakantie dichtbij huis. Hoewel het weer deze week nog niet echt meezit, trappen we maandag af in Hoek van Holland. Volgende week is de Hoeksche Waard aan de beurt, waarna de Zomertoer verder trekt naar de Drechtsteden, Goeree-Overflakkee, Nissewaard en Albrandswaard en tot slot Gorinchem en de gemeente Molenlanden.

Presentator Erik Lemmers maakt iedere werkdag zijn radioshow van 10:00 uur tot 13:00 uur vanaf een interessante Zomertoer-locatie. Maar ook in de andere radioprogramma's, op tv en uiteraard online komt de Zomertoer regelmatig voorbij. We bezoeken lokale trekpleisters, worden rondgeleid door stads- en dorpsgidsen en we gaan langs bij nieuwkomers in de regio. Maar ook de verslaggevers dompelen zich onder: zij gaan onder meer varkens knuffelen, zeebaars vissen, zeilen, surfen, klimmen en kanoën.

We zijn ook benieuwd naar jouw verhaal. Hoe maak jij het deze zomer leuk in een van deze gebieden, terwijl jij vrienden en familie op anderhalve meter afstand moet houden? Laat het ons weten via zomertoer@rijnmond.nl en wie weet komt de Zomertoer-karavaan ook bij jou langs.