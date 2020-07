Rotterdams CDA steunt ex-wethouder: 'Ik stem niet op Hugo vanwege z'n mooie schoenen'

Raadsleden en burgerleden uit de Rotterdamse gemeenteraad spreken in een filmpje op Twitter hun steun uit voor Hugo de Jonge als nieuwe lijsttrekker van het CDA. Maandagavond gaat de Rotterdammer met de altijd opvallende schoenen in debat met de andere kandidaten: Mona Keijzer en Pieter Omtzigt.

Voorafgaand aan het debat laat de Rotterdamse fractievoorzitter Christine Eskes weten dat ze "uiteraard" op De Jonge stemt. "Hij is daadkrachtig, gedreven en gaat tot het gaatje voor een oplossing."

Ook burgerraadslid Christine Zandberg doet een duit in het zakje. "Ik stem niet op Hugo vanwege z'n mooie schoenen", zegt ze. "Ik stem ook niet op Hugo omdat hij uit Rotterdam komt. Al is dat natuurlijk wel mooi meegenomen. Ik stem op Hugo, omdat hij daadwerkelijk ideeën heeft om Nederland beter te maken."

Eerder voegde ook de Rotterdamse wethouder Sven de Langen zich op Twitter bij #teamhugo.

Tussen 2010 en 2017 was Hugo de Jonge zelf wethouder in Rotterdam. Daarna ging hij aan de slag in Den Haag, waar hij minister en vice-premier werd. Toen Bruno Bruins wegens gezondheidsklachten moest stoppen als 'corona-minister' trad De Jonge aan als zijn opvolger. Hij zegt dat de coronacrisis hem extra heeft geïnspireerd om lijsttrekker van zijn partij te willen worden.

Stemmen

CDA-leden kunnen vanaf maandag 18:00 uur hun stem uitbrengen op een van de drie kandidaten voor het lijsttrekkerschap. Donderdag 12:00 uur gaan de digitale stembussen dicht. De leden kunnen via internet of de telefoon stemmen met een speciale code.

De Jonge lijkt van de drie nog steeds de beste kansen te hebben. CDA-kiezers zien ook veel in Omtzigt, constateerden opiniepeilers van EenVandaag, al zou die nog wel onderdoen voor de bekende 'coronaminister'. Keijzer zou een stuk minder kans maken.