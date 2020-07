Bloedplasma lijkt herstel van corona niet te helpen, Erasmus MC legt studie stil

Volgens hoofdonderzoeker Bart Rijnders moet het toedienen van plasma doelgerichter worden ingezet. Hij denkt daarbij aan een betere voorselectie van de patiënten en een betere timing.

De patiënten in de studie waren gemiddeld al tien dagen ziek toen ze plasma ontvingen. Rijnders denkt daarom aan plasmatoediening bij patiënten die niet worden opgenomen in een ziekenhuis of een verhoogd risico hebben om opgenomen te worden.