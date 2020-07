Video: Legerhelikopters spotten in de Rotterdamse haven

Legerheli's spotten in de Waalhaven: 'De chinook is een van de mooiste helikopters ter wereld'

"Het was geweldig. Ik kom speciaal voor de chinook. De chinook is een van de mooiste helikopters ter wereld. Dat geluid, dat kloppende geluid, een robuuste helikopter."

Het hart van een groep vliegtuigspotters klopte maandagochtend wat sneller bij de aankomst van een aantal Amerikaanse legerhelikopters. Het materieel gaat via de Rotterdamse haven terug naar de VS. Al vanaf vorige week donderdag vliegen de helikopters over de regio.

"Het is redelijk bijzonder. Waar zie je helikopters in zulke groten getale - het zijn er 77 in totaal - gebruik maken van een havenstad als Rotterdam? Dat is uniek, daar zijn we hier voor."

De helikopters en het overige materieel zijn in Europa gebruikt voor de reactie op de annexatie van de Krim door Rusland in 2014 en voor trainingen met Oost-Europese leden van de NAVO. In Eindhoven, Rotterdam en daartussen worden ongeveer honderd Nederlandse militairen ingezet om alles in goede banen te leiden.