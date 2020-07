Video: Rotterdamse Waalhaven walhalla voor helicopterspotters

Legerheli's spotten in de Waalhaven: 'De chinook is een van de mooiste helikopters ter wereld'

"Het was geweldig. Ik kom speciaal voor de chinook. De chinook is een van de mooiste helikopters ter wereld. Dat geluid, dat kloppende geluid, een robuuste helikopter."

Het hart van een groep vliegtuigspotters klopte maandag wat sneller bij de aankomst van een aantal Amerikaanse legerhelikopters. Het materieel gaat via de Rotterdamse Waalhaven terug naar de VS. Al vanaf vorige week donderdag vliegen de helikopters over de regio.

"Het is redelijk bijzonder. Waar zie je helikopters in zulke groten getale - het zijn er 77 in totaal - gebruik maken van een havenstad als Rotterdam? Dat is uniek, daar zijn we hier voor."

De helikopters en het overige materieel zijn in Duitsland gebruikt voor oefeningen, vertelt commandant Angèle Vandersteen van Host Nation Support-Air dat luchtdeel van het project voor haar rekening neemt. "Ze hebben negen maanden geoefend en zijn nu op de weg terug naar hun homebase."

"Amerika is een NAVO-bondgenoot van ons en deze oefening ondersteunen wij", vervolgt Vandersteen. Even doorvliegen vanaf Rotterdam naar thuisbasis Georgia is geen optie, zegt de commandant. "Daar zijn ze niet op gebouwd."

Daarom gaat het vervolg van het transport over water. "Binnenkort meert hier een groot schip aan waar alles in gaat, helikopters, vrachtwagens en andere voertuigen. Op die manier gaat het terug naar de Verenigde Staten."

Niet alleen de spotters genieten van de Apaches, Blackhawks en Chinooks, ook Vandersteen kijkt met genoegen toe. "Het is een prachtig zicht om de kisten binnen te zien komen."

Wie ook wil kijken, moet wel snel zijn. De vluchten naar de Waalhaven duren nog tot einde deze week.