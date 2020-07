Echtpaar ziet drie jubilea in één jaar toch niet in het water vallen

Het echtpaar Klinker uit Rotterdam-Blijdorp beleeft dit jaar drie jubilea. Doortje Klinker is 85 jaar geworden, haar man Cor 90 en samen zijn ze 60 jaar getrouwd. Maar de festiviteiten dreigden door corona grotendeels in het water te vallen. Vriendin Els Puigantel stak daar een stokje voor en verraste het echtpaar maandag.

"Dit mag niet, dat mag niet", zegt Els maandagochtend op Radio Rijnmond over de coronamaatregelen die de afgelopen tijd werden ingevoerd. "Nu zijn die regels weer wat versoepeld, maar bij het plannen van een feest mocht nog helemaal niets. Maar je kan zoiets toch niet zomaar voorbij laten gaan?"

En dus is een van de zalen in wooncomplex Bisschopshove maandag omgetoverd tot feestzaal, terwijl het diamanten bruidpaar zelf nog onwetend in hun woning zit. Ballonnen, verkeersborden en slingers met 60 erop sieren de ruimte. "En heel veel gebak", constateert presentator Erik Lemmers.

Cor en Doortje zijn blij verrast als ze rond 11:00 uur de zaal betreden en worden toegezongen. "Dit is wel even anders wakker worden", zegt Cor. "Zo besef je toch dat die jaren wel hard gegaan zijn." Doortje: "Het geheim van een goed huwelijk is geven en nemen. Je hebt allemaal wel eens andere interesses."

Zijn er wel eens ruzies? "Nou, nee", zegt Cor. Erik Lemmers gelooft het niet. "We hebben nooit ruzie, écht niet!" Doortje: "Een verschil van mening heb je wel eens. Maar dat zijn we gauw weer vergeten."

Geen centen

Bezoek komt maandag in drie fases. Om 13:00 uur gaat de eerste groep weg en hebben de organisatoren een uur de tijd om schoon te maken, voor de volgende feestgangers op de stoep staan. Ook de muzikant, die zich geheel belangeloos heeft gemeld na een oproep bij Rijnmond Helpt, maakt zich in dat uur klaar voor een optreden.

Zo'n knalfeest als ze deze dag krijgen, heeft het echtpaar op hun bruiloft zelf destijds niet meegemaakt. "Dat was met drie paren in het stadhuis, want we hadden geen centen. Na een half uurtje was het klaar", lacht Doortje.