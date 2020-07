Hoekse Zeepbellenman geeft bellenblaasgeheim niet prijs

Petri Jacobs uit Hoek van Holland is een markante verschijning. De 61-jarige vrijbuiter is lokaal beter bekend als 'De Zeepbellenman', vanwege de mega-bellen die hij blaast met twee stokjes en een emmer sop. "Helaas kan ik geen enkel geheim prijsgeven over de samenstelling van mijn soppen. Daar moet u het mee doen", klinkt het mysterieus.

Petri Jacobs verhuisde met zijn ouders in 1963 van Kedichem naar Hoek van Holland. "In die strenge winter kwamen we hier aan. Het was schaatsen op straat", blikt hij terug. Maandag ziet het er beter uit, maar het is geen strandweer. Er valt een bui en de wind waait straf op het Brinkplein waar Petri zijn versierde fiets stalt. "We gaan de luwte opzoeken, want je staat hier weg te trekken man. Het is niet normaal."

Goedgemutst

Petri is ondanks het koele zomerweer luchtig gekleed. In korte broek, maar wel met gebreide muts en beenwarmers. In zijn hand een emmer sopwater, op de bagagedrager een reservefles gevuld met het geheime goedje en op zijn rug een gitaar.

Hij heeft alles uit de kast getrokken voor de Zomertoer van Rijnmond. "Ik heb ook gedichten bij me, voor als het te hard waait voor de zeepbellen", vertelt hij op weg naar de hoge bomen aan de Harwichweg. "Gitaar spelen wordt wel lastig, want ik heb een handblessure", vertelt Petri goedgemutst. "Te pletter gevallen in mijn eigen gang een paar jaar terug."

Hij vertelt hoe het zeepbellen blazen ooit begon. "Op een braderie hier in Hoek van Holland. Een Amerikaan stond met een paar stokjes en touwtjes enorme, gekleurde bellen te blazen. Ik zag hoe iedereen reageerde, vooral kinderen, en toen heb ik vijf van die stokkensetjes gekocht."

"Het lukte me maar niet, tot ik er achter kwam dat het geheim in het sop zat. En in het water! En nee, ik ga het niet prijs geven", lacht Petri terwijl hij bellen van meters lengte trekt in de wat geluwde wind achter de bomen. Denk aan het water!", klinkt het bijna profetisch.

De meisjes

Petri verklapt nog wel dat de zeepbellen effect hebben op 'de meisjes', zoals hij ze noemt. Hij leeft overigens alleen in Hoek van Holland.

"Ik heb 21 jaar een vrouw gehad en heb kinderen. Ik heb daarna nog een paar keer verkering gehad, maar op deze leeftijd hebben de vrouwen molenstenen en rugzakken op de rug. Je moet op een gegeven moment voor jezelf kiezen, weet je niet. Vrouwen die mij nu zien zitten, lijken allemaal op mijn moeder en vrouwen die ik zie zitten, lijken op mijn dochter, daar ken ik niks mee aan jongen."

Een Hoekse wijsheid van Petri, die nog een meterslange zeepbel in de wind laat vliegen en weer op zijn fiets springt. Achterop de bagagedrager een petfles vol met een gelig geheim goedje, dat hem lokaal beroemd maakte.