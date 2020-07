Dordtenaren misselijk van negen meter hoge grijze doos

Een negen meter hoog gebouw drijft bewoners van de Rijksstraatweg in Dordrecht tot wanhoop. Pal achter hun achtertuintje verrees in december een muur van golfplaten, die de mensen in het buurtschap Tweede Tol letterlijk en figuurlijk misselijk maakt.

Door wind en lichtinval beweegt en schittert de muur. "Als je er even naar kijkt word je al duizelig", zegt bewoner Edwin de Visser. Samen met zijn buren probeert hij het gevaarte weg te krijgen, maar de gemeente Dordrecht stelt dat het gebouw voldoet aan het bestemmingplan.

Hij woont er al zestien jaar en keek uit op groen, vijvers en de eerste gebouwen op het bedrijventerrein Dordtse Kil 3. "Vijf jaar geleden veranderde de gemeente het bestemmingsplan. Dat maakte bouw van meer bedrijven, pal achter onze tuintjes, mogelijk."

Strijd verloren

De bewoners gingen in verzet, maar verloren die strijd. "We legden ons er bij neer, omdat we begrepen dat er niet hoger gebouwd zou worden dan bestaande bedrijfspanden." Dat bleek een misrekening. In december zagen de bewoners hoe hoog de muur achter hun brandpoort werd.

Via een kort geding probeerden ze er nog een stokje voor te steken. Maar de rechter oordeelde, net als de gemeentelijke beroep- en bezwaarcommissie, dat negen meter hoogte niet in strijd is met het bestemmingsplan. Inmiddels is een nieuwe rechtszaak aangespannen.

"Wanneer die dient weten we niet, maar ik ben bang dat we hier nog jaren aan het procederen zijn en we over vijf of tien jaar nog steeds tegen die muur aankijken", zegt De Visser. Hij hoopt dat gezond verstand zal zegevieren: "Iedereen ziet toch dat dit niet kan?"

Geluidsoverlast

Door de muur is niet alleen het uitzicht van de bewoners weg, ook is er veel dag- en zonlicht uit tuintjes en woonkamers verdwenen, vertelt hij: "En het lawaai van de A16 kaatst via die muur nu ook bij ons binnen. Er is dus ook geluidsoverlast bij gekomen."

De gemeente Dordrecht zegt desgevraagd niet te reageren zolang de zaak bij de rechter ligt.