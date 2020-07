Aanwinst Bryan Linssen: 'Feyenoord helpen om prijzen te pakken'

Bryan Linssen is de derde versterking van Feyenoord voor het komende seizoen. De Limburger tekende maandag voor drie seizoenen in de Kuip. Hij komt transfervrij over van Vitesse en heeft tot 2023 getekend bij Feyenoord. "Ik ga keihard werken, keihard trainen, om Feyenoord te helpen prijzen te pakken", vertelde de kersverse aanwinst bij zijn presentatie.