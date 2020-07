'De vissen zwemmen de deur uit' op nieuwe plek Hoekse Vishandel

Hij knokte vier jaar om te mogen blijven op zijn stekkie aan de Stationsweg in Hoek van Holland, maar moest in september vorig jaar toch de deuren van zijn vishandel sluiten vanwege de komst van de Hoekse Lijn. "Achteraf ben ik blij dat het zo gelopen is", zegt de 77-jarige eigenaar Cees Hofland van de Hoekse Vishandel. Op de nieuwe locatie, aan de Rechtestraat, lopen de zaken namelijk beter dan ooit.

De Hoekse Vishandel is al jaren een begrip in 'De Hoek'. Hofland, beter bekend als 'Cees Neef', had sinds 1986 een winkel vlakbij het spoor. Die moest wijken vanwege de komst van de Hoekse Lijn. Een overeenstemming met de gemeente Rotterdam, waar Hoek van Holland onder valt, werd niet bereikt.

'Waar begin je aan?!'

Cees legde zich er uiteindelijk bij neer en zou de toko in september vorig jaar sluiten. Maar drie weken voor die sluiting, kwam een nieuw pand op zijn pad. Hij reed voorbij de kiosk aan de Rechtestraat en hoorde van de eigenaar dat die van zijn winkel af wilde. "Voor mij was het welkom. Mensen zeiden tegen me: 'Waar begin je aan?!' Ik ben al 77, maar ik heb ook geen zin in alleen maar thuis zitten."

En dus waagde hij de gok. De Rechtestraat ligt niet dicht bij een station en dus moeten Hoekenezen, toeristen en andere visliefhebbers een stukje fietsen of lopen om de Hoekse Vishandel te bereiken. Daarnaast verwachtte Cees moeilijkheden in de winter, als Hoek van Holland minder in trek is.

In trek

"Maar alle vaste klanten zijn meegegaan en we draaien vanaf het begin goed. Ze hebben het ervoor over en dat waarder ik ten zeerste", zegt hij. "De vissen zwemmen de deur uit. Ik heb gelukkig goede medewerkers, want zonder hen had ik het niet gered."

De winkel is nu zo'n 48 vierkante meter groot, maar Cees heeft nog grotere plannen voor de toekomst. "Ik wil er een stukje bij, zodat de mensen ook binnen kunnen zitten. Dat waren vooral de ouderen ook gewend bij het station. Maar we hebben een hele weg te gaan om dat te regelen."

De klant is koning, is het credo. "Vriendelijkheid en kwaliteit staan voorop", benadrukt Cees. "Maar je moet zelf wel de keizer blijven."