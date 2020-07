Provincie wil minder last van vliegverkeer Schiphol

Zuid-Holland wil dat de nieuwe toekomstplannen voor de luchtvaart tot minder overlast gaat leiden voor de inwoners van de provincie. Daarom heeft het bestuur zich via een brief aan minister Van Nieuwenhuizen uitgesproken tegen de mogelijke aanleg van een tweede Kaagbaan bij Schiphol.

Het uitgangspunt van Zuid-Holland is een aantrekkelijke leefomgeving, waarin ruimte is voor wonen, recreëren, natuur, werken en luchtvaart. Ruimte die vrijkomt, moet volgens de provincie de kwaliteit van het leven voor de inwoners verbeteren.

Zuid-Holland schrijft in de brief dat het zich zorgen maakt over de mogelijke opdeling van de geluidsruimte in twee delen. Nu vormen de luchtvaart en de hulpdiensten (politie- en ambulancehelikopter) nog één plafond. De provincie is bang dat bij een opsplitsing de huidige normen worden overschreden.

Ook is de provincie geen voorstander van het zogenaamde adaptief bouwen in de buurt van vliegvelden. Dat is een manier om nieuwe woningen zo (qua ontwerp en plek) te bouwen, dat er minder overlast is van vliegtuiggeluid. De provincie vindt dat hogere grenswaarden niet via die constructie kunstmatig mogen worden overschreden.

Wel pleit Zuid-Holland voor meer groene brandstoffen en participatie van omwonenden. Ook zou in de toekomst het daadwerkelijk meten van geluid een vaste waarde moeten zijn naast het berekenen via rekenmodellen.