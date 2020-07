Nieuw antistoffen-onderzoek coronapatiënten eind augustus van start in Erasmus MC

De huidige test is tijdelijk stopgezet omdat het geen effect lijkt te hebben. In maart van dit jaar begon het inzamelen van het bloedplasma van genezen coronapatiënten. Onderzocht werd of de afweerstoffen in dat plasma helpen bij het verminderen van corona-symptomen bij andere patiënten.

Evenveel antistoffen

"Tot onze verbazing blijkt dat de patiënten op de dag van hun ziekenhuisopname al evenveel antistoffen hadden als de genezen patiënten", zegt hoofdonderzoeker Bart Rijnders van het Erasmus MC.

"Toen we begonnen in april was het nog niet zo eenvoudig om snel te meten of er anti-stoffen in het bloed zaten", vertelt Rijders. "Na een aantal maanden en 86 patienten verder, komen we tot deze conclusie".

Niet elke patient die net ziek is door het coronavirus wordt met het bloedplasma behandeld. Rijnders: "Denk dan vooral aan ouderen, mensen met een slechte weerstand of met een ernstig overgewicht".