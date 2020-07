Politiebond eist excuses van Rotterdamse gemeenteraad na motie over racisme

De Politiebond ANPV eist excuses van de gemeenteraad Rotterdam vanwege het niet verwerpen van de motie 'Het Rotterdams Politiekorps is niet racistisch'. De bond spreekt in een open brief aan de raad zelfs over een 'motie van wantrouwen' tegen de Eenheid Rotterdam.

Leefbaar Rotterdam diende afgelopen donderdag 2 juli de motie in. Maar die is verworpen door een meerderheid van de raad. De politiebond ANPV vindt dat 'de gemeenteraad van Rotterdam zich nu dus uitgesproken heeft dat het Rotterdamse politiekorps wél racistisch is'.

De samenwerking komt nu onder druk te staan, zegt de ANPV: 'er ontstaat een onwerkbare situatie en we willen duidelijkheid in hoeverre er nog vertrouwen is vanuit de gemeenteraad richting de eenheid Rotterdam'.

De vakbond voor agenten stelt dat de berichtgeving van begin vorige week over een appgroepje binnen de eenheid Rotterdam ook een grote rol heeft gespeeld.



De bond vervolgt: 'Wij roepen uw college en uw gemeenteraad dan ook op om verontschuldigingen aan te bieden aan de medewerkers van de eenheid Rotterdam. Zij hebben deze uitspraak niet verdiend'.