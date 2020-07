Rotterdamse partijen denken niet over excuus aan politiebond over 'racisme-motie'

D66, NIDA, DENK, GroenLinks en PvdA in de Rotterdamse gemeenteraad denken er niet over om excuses aan te bieden aan de politie omdat ze tegen de motie 'Het Rotterdams politiekorps is niet racistisch' hebben gestemd.

De politievakbond ANPV eist in een open brief verontschuldigingen en spreekt van een onwerkbare situatie.

"Het is eerder andersom", zegt Bas van Noppen van NIDA Rotterdam: "Het had de politievakbond gesierd als zij excuses hadden aangeboden voor de racistische collega's."

D66 schrikt van de stellingname in de brief van politievakbond ANPV. "Dat we de motie niet ondertekenen is absoluut geen motie van wantrouwen. Hier wordt een valse tegenstelling gecreëerd. Alsof ze willen horen dat racisme niet voorkomt", zegt Nadia Arsieni, fractievoorzitter van D66 Rotterdam.

Ook Stephan van Baarle van DENK zegt wel vertrouwen te hebben in het overgrote deel van de dienders. "Maar de motie van Leefbaar Rotterdam ontkent dat er meer dan incidenteel racisme is. Daarom hebben wij tegen gestemd. En daar bieden wij geen excuus voor aan."

Racisme erkennen

Steven Lammering zegt dat de PvdA Rotterdam ook zeker geen verontschuldigen gaat aanbieden voor het tegenstemmen. "Wij willen graag in gesprek met de bond maar we moeten gewoon erkennen dat er sprake van racisme is. In heel de maatschappij dus ook bij de politie". Ook Stephan Leewis van GroenLinks zegt eventueel in gesprek te willen met de bond over de kwestie, maar excuses komen er niet.

"Natuurlijk zijn niet alle Rotterdamse agenten racistisch. Dat zeggen we ook helemaal niet. Maar ook bij de politie komt racisme voor', zegt Van Noppen van NIDA. "Ik ben erg benieuwd naar de reactie van burgemeester Aboutaleb op deze brief."

Arsieni van D66: "Je bent niet voor, dan ben je tegen"...zo werkt dat niet met moties.

Dat je de problemen van het racisme wil aankaarten, wil niet zeggen dat je twijfels hebt over politie-optredens in het algemeen."

De motie van Leefbaar Rotterdam is verworpen met 25 tegen 20 stemmen. De partijen CDA, Leefbaar Rotterdam, VVD, PVV en één lid van de SP hebben vóór hebben gestemd en de overige partijen hebben tegen gestemd. Dat zijn NIDA Rotterdam, PvdA, D66, GroenLinks, DENK, Partij voor de Dieren, 50PLUS, ChristenUnie-SGP en de helft van de SP.