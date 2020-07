Nida verwacht veel stemmen voor verkiezing Tweede Kamer

“Ik zie echt echt een potentie van 3 tot 4 zetels. Dat moet realistisch zijn. Het zal niet vanzelf gaan, maar dat zijn we gewend”. Aan het woord is Nourdin El Ouali, de leider van de op de islam geinpireerde politieke partij Nida. Hij gaat met zijn partij die in 2014 begon in de Rotterdamse gemeenteraad nu ook meedoen aan de verkiezingen voor de Tweede Kamer van volgend jaar.

Al lang was er de wens om ook aan de landelijke politiek mee te doen. Maar eerst wilde de partij ervaring in de politiek opdoen. Na Rotterdam ging Nida ook in Den Haag en Almere in de gemeentepolitiek meedoen.

Vorig jaar namen ze ook deel aan de provinciale verkiezingen in Noord- en Zuid-Holland. Maar in beide provincies werden geen zetels gehaald.

Tweede Kamer

Nu wil Nida dus de Tweede Kamer in. Volgens El Ouali wordt in de huidige samenleving en politiek de islam als probleem gezien. Volgens hem zijn er steeds meer politieke partijen die een bepaald geloof (islam) meer in de marge willen drukken.

El Ouali: “Ik ben van een generatie die is opgegroeid in een tijd waarin een politiek klimaat ontstond wat van diversiteit of geloof al 30 jaar een probleem maakt. Ik ben ervan overtuigd dat er nu een generatie opstaat, die van diversiteit en geloof een inspiratiebron maakt.”

Verschil

Wat maakt Nida anders dan partijen als Denk en Bij1? El Ouali: “Dat zijn seculiere partijen, nogmaals wij hebben een islamitische inspiratie die voor alle terreinen waardevol kan zijn en oplossingen kan bieden. Dat maakt ons uniek”

Discriminatie en racisme is een belangrijk onderwerp voor Nida, maar uiteindelijk willen ze op alle terreinen meedenken en meepraten. Als voorbeeld geeft El Ouali de wens om voor ouderen die zorg van een verzorgingshuis nodig hebben ook rekening te houden met hun cultuur. Dat gebeurt volgens hem te weinig.

"Deze mensen kunnen niet in elk willekeurig verzorgingshuis, omdat ze of de taal niet machtig genoeg zijn geworden door de jaren heen, of door dementie teruggaan naar vroege herinneringen en dus ook teruggaan naar de taal waarin ze zijn opgevoed. Daar kan je in de zorg rekening mee houden. Dat gebeurt nu te summier".

Lijsttrekker landelijk

In januari is El Ouali vertrokken uit de Rotterdamse fractie en ging het land in om te kijken of er voldoende steun zou zijn voor Nida om landelijk te gaan. Hij zegt in die periode en ook na zijn media-optredens van de afgelopen tijd over discriminatie en racisme veel steun te hebben gehad.

Zelf zal hij zich kandidaat stellen als lijsttrekker. Een kandidatenlijst is er nog niet net als een partijprogramma. Daar wordt nu aangewerkt en de leden nemen daar in het najaar een besluit over.