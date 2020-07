Het weer vandaag: regen in aantocht

Vanavond raakt het verder bewolkt en later gaat het vanuit het westen regenen. Vannacht is het bewolkt en regent het soms flink door. Het koelt af naar 13 graden.

Morgen is het bewolkt en valt er in de ochtend veel regen. In de middag is het minder nat, maar nog altijd valt er dan af en toe regen. Uiteindelijk kan er lokaal tot wel 25 mm aan regen vallen. Er waait een zwakke tot matige veranderlijke wind en het wordt 18 graden.

VOORUITZICHTEN

Op donderdag en vrijdag blijft het wisselvallig met geregeld regen of buien. Pas in de loop van vrijdagmiddag volgt een weersverbetering. In het weekend zorgt een hogedrukgebied voor zonnige perioden en blijft het vrijwel droog. Het blijft tot in het weekend aan de koele kant voor juli. Toch zal het mede door de zon en een afnemende wind in het weekend prima vakantieweer zijn.