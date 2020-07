Meer dieren op de DakAkker in Rotterdam: 'Een koe kregen we niet in de lift, dus hebben we kippen genomen'

De DakAkker in het centrum van Rotterdam wil graag uitbreiden. De boerderij, waar sinds kort ook kippen wonen, beslaat nu zo'n duizend vierkante meter en ligt bovenop het Schieblock. "Op het oude pand van Rijnmond in de Delftsestraat zouden we ook een akker willen", zegt Emile van Rinsum van de DakAkker. "En dan de hoek om, richting Rotterdam Centraal."

Op de hooggelegen stadsboerderij worden groenten, eetbare bloemen en fruit verbouwd. Er huisden al een tijdje bijen en compostwormen. Sinds kort scharrelen er ook drie hennen en een haan. "Een koe kregen we niet in de lift", grapt Van Rinsum. "Dus hebben we kippen genomen."

De hennen zijn nog jong. Op de productie van eieren is het nog even wachten. En de haan? Die trekt 's morgens vroeg zijn snavel nog niet open. Voorlopig wel zo fijn voor de buren, misschien? Van Rinsum: "Volgens mij is het een rustig beestje, dat alleen maar zachtjes kraait."



Schommel in de kippenspeeltuin

De nieuwe bewoners van de DakAkker hebben een ruime ren met een zandbak en een nachthok. "Er staat zelfs een schommel in hun kippenspeeltuin", vertelt Van Rinsum. Of ze ook wel eens buiten het hok mogen? Die kans is niet zo groot, zegt hij. "Kippen hebben nog wel eens het idee dat ze echte vogels zijn en we zitten hier op de zevende verdieping. Als je ze loslaat, dan kan het zijn dat ze zomaar naar beneden, naar Biergarten, fladderen. Bovendien zal het hier dan ook vrij snel kaal zijn, want ze eten geheid alle lekkere dingen op."