Geld van bier en bitterballen gaat naar kinderboerderij Hoek van Holland

De cafés en restaurants waren maanden dicht, dus waarom zou je dat geld wat je daar normaliter zou uit hebben gegeven niet doneren? Hoekenees Gertjan Lagraauw kwam met het plan om de kinderboerderij in het dorp te steunen tijdens de coronacrisis en doneerde honderden euro's. En hij was niet de enige.

De kinderboerderij aan de rand van Hoek van Holland is van Izak de Boer. Een uit de hand gelopen hobby, legt de eigenaar zelf uit: "Het begon 49 jaar geleden, toen mijn zoon drie was. Hij kwam thuis met een plaatje van een geit: een dier dat 'ie nog nooit in levende lijve had gezien."

Een schril contrast met Izak in zijn jonge jaren, die in zijn jeugd zelf geiten had. "Dus zei ik tegen mijn zoon: We gaan een geit kopen! We woonden wel in een bovenhuis, dus we hebben een stukje grond gehuurd en een schuurtje gebouwd. En van het een kwam het ander."

Inmiddels lopen er alpaca's, ezels, geiten, schapen, varkens, en pony's rond. Maar ook kleinere dieren zoals duiven, pauwen, katten, kippen, konijnen en kalkoenen ontbreken niet op de kinderboerderij. "Ze betekenen alles voor me. Het is mijn leven."

Doneren

De kinderboerderij is afhankelijk van donateurs en sponsors, maar door de coronacrisis liepen de inkomsten uit deze bronnen terug. Daar stak Mede-Hoekenees Gertjan een stokje voor.

"Het café was dicht en de factuur die ik daar normaliter moet betalen is tussen de 200 en 300 euro. Die factuur was er nu niet, dus dacht ik: dat geld breng ik naar Izak", vertelt de donateur. "Het idee erachter was om te kijken of er nog meer mensen zouden volgen."

En dat gebeurde. "Het heeft geloof ik iets van 2395 euro opgeleverd. Dat is hartstikke leuk", zegt Gertjan. Hij heeft een boodschap voor andere Hoekenzen: "Doneer aan de kinderboerderij. Van het geld kan Izak fantastische dingen doen voor de dieren."