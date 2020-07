Black Lives Matter wil demonstreren in Dordrecht

Actiegroep Black Lives Matter Dordrecht heeft voor zondagmiddag opnieuw een anti-racismedemonstratie aangekondigd in de stad. De groep laat dinsdag via social media weten op het Statenplein te willen betogen.

Of het protest wordt toegestaan door de gemeente is nog niet duidelijk. "Morgen volgt er een gesprek met de actievoerders", zegt een woordvoerder. "Dan zal duidelijk moeten worden wat er mogelijk is op welke locatie en datum en onder welke voorwaarden."

Een eerdere demonstratie in Dordrecht werd door burgemeester Kolff verboden.



Via Facebook hebben tot nu toe 95 mensen laten weten geïnteresseerd te zijn om te komen naar de demonstratie in Dordrecht.

Voortijdig afgebroken

Vorige maand werden in diverse steden, waaronder Rotterdam, anti-racismedemonstraties gehouden. Directe aanleiding voor deze demonstraties was de dood van een zwarte man in Amerika. Hij kwam om het leven doordat hij op straat langdurig tegen de grond werd gedrukt door een agent.

De demonstratie in Rotterdam moest voortijdig worden afgebroken, omdat er volgens de regels van het toenmalige coronabeleid te veel demonstranten waren. Daardoor kon er te weinig afstand worden gehouden tussen de betogers onderling.