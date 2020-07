VIDEO: Zo zien de 'martelcontainers' van opgepakte drugscriminelen eruit

De politie heeft een Rotterdammer en een Spijkenisser gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij martelkamers in zeecontainers. De containers stonden in het Brabantse Wouwse Plantage en kwamen aan het licht doordat de recherche mee kon lezen met versleutelde berichten die criminelen elkaar stuurden via EncroChat.

In de berichten kwamen foto's voor van een tandartsstoel met riemen aan de armleuningen en voetensteun. De criminelen spraken over ontvoeren en martelen. "Als ik hem op de stoel heb, gaat er meer komen", schreef een van hen. "Maar die hond is spoorloos."

De loods, waarin zeven zeecontainers stonden, werd aangeduid als "behandelkamer" en "EBI". Dat laatste is een verwijzing naar de extra beveiligde inrichting voor vluchtgevaarlijke criminelen in Vught.

"Het beeld van de zeecontainers is ijskoud en ronduit schokkend", schrijft Justitie. De ruimten waren afgetimmerd met geluidsisolerende platen en folie. In elke cel zaten handboeien aan het plafond en op de vloer. Op die manier kon iemand staand met de armen omhoog geketend worden.

Verder stond er een chemisch toilet. In de hoek was een camera aangebracht, om op afstand zicht te kunnen houden op de situatie in elke cel.

In een van de zeecontainers lagen setjes politiekleding, kogelvrije vesten en zwaailichten. In de zeecontainer met de tandartsstoel stonden tassen waarmee slachtoffers gefolterd konden worden: een snoeischaar, een takkenschaar, een takkenzaag, scalpels, tangen, handboeien, vingerboeien, tape, bivakmutsen en zwarte zakken die over het hoofd getrokken kunnen worden.

Dinsdag zijn beelden vrijgegeven van de invallen en van de "onderwereldgevangenis".



De containers werden ontdekt in een onderzoek naar een 40-jarige man uit Den Haag. Hij zou betrokken zijn bij drugshandel en een liquidatie voorbereiden. De verdachte leidde volgens justitie een "bestaan onder de radar". Financieel onderzoek bracht aan het licht dat hij vermoedelijk een loods in Wouwse Plantage had.

Toen de politie de aandacht op de loods richtte, kwamen ook de berichten boven water die de man via een cryptotelefoon verzond.

"De aanstaande ontvoeringen leken met grote precisie te worden uitgevoerd", meldt Justitie. "Er waren meerders teams en er werden wapens, politiekledings, busjes, stopborden en kogelvrije vesten geregeld."

Loods in Rotterdam, pal naast A16

Vanaf half april zag een observatieteam van de politie een paar mannen bijna dagelijks bij de zeecontainers klussen. "Een van hen, een 44-jarige man uit Nieuwegein, had ook ontmoetingen met de hoofdverdachte uit Den Haag en diens 43-jarige handlanger uit Rotterdam", zegt justitie. "De combinatie van de onderschepte EncroChat-berichten met observaties van de ontmoetingen van de verdachten leidde tot hun identificatie."

Uit de berichten bleek dat de groep nog een tweede loods in gebruik had. Dat zou de uitvalsbasis van het criminele arrestatieteam moeten worden, inclusief wapens en kogelwerende vesten. Deze loods stond in Rotterdam, pal naast de A16.

De recherche vond daar zeven handvuurwapens en een Chinese variant op de Kalasjnikov. In totaal werden 25 wapens aangetroffen. In de Brabantse loods stonden ook drie gestolen bestelbusjes en twee snelle BMW's. Bij de doorzoeking van een huis in Rotterdam werd 24 kilo MDMA gevonden, een stof die onder meer in xtc zit.

Onderduiken

De beoogde slachtoffers werden door de politie gewaarschuwd en doken onder. Toen de cellen bijna klaar waren, zijn op dertien plaatsen in het land invallen gedaan. Op 22 juni, zo is dinsdag bekend gemaakt, volgden zes arrestaties.

De verdachten komen uit Rotterdam, Spijkenisse, Den Haag, Utrecht, Nieuwegein en Lexmond. Ze worden verdacht van ontvoering, gijzeling, zware mishandeling, afpersing en deelneming aan een criminele organisatie. Voor twee van hen komt daar wapenbezit bij. In afwachting van hun proces zitten ze vast.