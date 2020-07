Glamour op de camping in Hoek van Holland: 'Hier is geluk nog heel gewoon'

Bewoner Nel vertelt over het huisje waar zij geboren is

Hoe vind je 'glamour' tussen de industrie? Die vraag stelde fotograaf Harmen Meinsma zichzelf toen hij een aantal jaar geleden meedeed aan een wedstrijd en als opdracht een glamoureus fotoproject in Hoek van Holland op poten moest zetten. Het resultaat doet hem nog altijd verbazen. "Ik liep de camping hier op en dacht: 'dit is het!'"

Recreatieoord en Camping Rotterdam is al sinds jaar en dag een begrip in 'De Hoek'. Vele gasten hebben een eigen huisje en verblijven het hele zomerseizoen op de camping. "Hier is geluk nog heel gewoon", zegt bewoner Gerda. "Het is een campingfamilie."

'Eigen paradijsjes'

De vakantiewoningen op zich zijn volgens Meinsma 'kasteeltjes'. "Mensen bouwen hun eigen paradijsjes. De persoonlijkheid van de bewoners komt naar voren als je hun tuintje ziet. Die glamour heb ik hier wel gevonden", zegt Meinsma als hij dinsdagmiddag opnieuw de camping bezoekt.

Meinsma fotografeerde destijds onder meer bewoners Gerda en Nel op de camping en voegde daar nog een beetje extra pracht en praal aan toe. "Ik heb er een soort filmset van gemaakt", legt hij uit. De fotograaf zocht verschillende locaties uit op de camping en een stylist kleedde de modellen met dure kleding en zonnebrillen. "De échte mensen op de échte locatie, maar dan omgetoverd tot filmsterren."

Tekst gaat verder onder de foto



Bewoners Anny (links) en Gerda (rechts). Foto: Harmen Meinsma

Geboren en getogen

Sommigen van hen zijn zelfs op de camping geboren, zoals Nel. "Het is mijn lust en mijn leven, ik zat hier in het campingseizoen ook op school", vertelt ze dinsdag tegen presentator Erik Lemmers. "Na het seizoen gingen we weer naar huis en ging ik in Rotterdam weer naar school. Daarom ben ik ook twee keer blijven zitten, door al die veranderingen", lacht ze.

Veel van haar familieleden hebben een eigen huisje. Dat van Nel is eigenhandig gebouwd door haar man. "Het is ook iets wat je nalaat voor je kinderen. Dat mijn man kan zeggen: dat heb ik zélf gebouwd. Dat is schitterend."

Meinsma: "Moet je nagaan hoe ver die huisjes teruggaan in de tijd en hoe hun ziel erin verankerd is. Het inspireert mij onwijs."

De fotograaf werd met open armen ontvangen in Hoek van Holland. "Ze waren allemaal zo lief en meewerkend en ik wilde hen met dit project op een voetstuk zetten. Dat is zeker gelukt." Die fotowedstrijd won hij alleen helaas niet.