Vakantie in eigen stad: dit zijn de leukste groene plekjes in Rotterdam

Groenexpert Huib Sneep vertelt over de mooiste groene plekjes in Rotterdam

Verre vakantiebestemmingen kun je wel vergeten vanwege de coronacrisis. Maar ook in onze regio zijn er genoeg plekken die een bezoekje waard zijn. Groenexpert Huib Sneep geeft hier de mooiste natuurplekjes in Rotterdam prijs om een leuke vakantie in eigen stad te beleven!

Het Park, het Kralingse Bos en het Zuiderpark zijn bekende groene plekjes in de stad. "Maar er zijn ook plekken die vaak nog rustiger zijn en mooiere groenvoorzieningen hebben. Die kennen een heleboel mensen niet, omdat dat kleine verborgen pareltjes zijn", vertelt Huib.

Oase in de stad: Historische Tuin Schoonoord

De eerste tip van Huib ligt in Rotterdam-Centrum. "Schoonoord ligt net naast het park van de Euromast. Dat is echt een prachtig stukje wilde natuur met grote bomen erin. Heel rustig. Als je daar loopt, lijkt het net of je ver buiten Rotterdam bent. Terwijl als je goed kijkt, zie je net voorbij de toppen van de bomen de grote herenhuizen van de Parklaan en de Westzeedijk."

Volgens onze groenexpert kennen weinig mensen de Historische Tuin Schoonoord, omdat je echt moet weten dat het er zit en er ook geen evenementen worden gehouden. "Als ik het aan mensen vertel die al jaren in Rotterdam wonen dan vertellen ze me dat ze nog nooit hadden gehoord van deze plek."

Sierlijke planten in de Botanische Tuin Kralingen

"Een ander pareltje is de Botanische Tuin Kralingen. Die heeft z'n ingang aan de Kralingse Plaslaan. Er staat een mooie collectie van allerlei soorten planten, Hier heb je meer sierplanten dan je in Schoonoord hebt. Het is wat meer gericht op mooie bollen in het voorjaar, maar ook geneeskrachtige planten, vijvers met moerascypressen. Een verrassing op een stukje van twee hectares, zegt Huib met veel enthousiasme. Aanstaande woensdag 8 juli kan je in de avond de tuin bezoeken voor een speciale avondrondleiding.

Groene topper: Arboretum Trompenburg

"Qua grootte en collectie is dit de topper van Rotterdam. Iedere keer als ik daar kom, en ik kom daar vaak, ben ik weer verbaasd, leer ik er weer iets van en zie ik iets bloeien waarvan ik dacht: 'Tjongejonge, wat kan dat mooi bloeien', zegt Huib over deze verborgen parel. "Geweldig terrein!"

In Trompenburg kan je het hele jaar wandelen en genieten van groen. En in de hele maand juli is daar de Maaltuin, een foodevenement. "Iedereen die dat wil kan zich opgeven voor een prachtig botanisch menu. Culinair én botanisch zeer de moeite waard."

Over twee weken meer tips van Huib. Dan vertelt hij over de verborgen groene pareltjes buiten de stad.