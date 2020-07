Burgemeester sluit coffeeshop in Dordrecht voor een maand

De Dordtse burgemeester Wouter Kolff heeft coffeeshop Indica aan de Vismarkt in Dordrecht voor een maand gesloten. Volgens de gemeente werkte de aanwezige leidinggevende niet op de juiste manier mee bij een controle.

"De man had niet de vereiste papier bij de hand", zegt een woordvoerder. Om toezicht te kunnen houden op de coffeeshop, moet het altijd administratie kunnen overhandigen aan politie en handhaving. Daarmee wilden zij in dit geval controleren of de coffeeshop zich hield aan de voorschriften.

Omdat de controle niet kon worden uitgevoerd en dit een gevaar oplevert voor de openbare orde, heeft burgemeester Kolff besloten om Indica voor een maand te sluiten. De exploitant heeft medewerking verleend aan de sluiting.