Malacia mist de voorbereiding op het seizoen met Feyenoord

Tyrell Malacia is voorlopig uitgeschakeld. De linksback van Feyenoord moet een operatie ondergaan in verband met een heupblessure. De verdediger mist daarom de voorbereiding op het nieuwe seizoen.

Mede door de blessure van Ridgeciano Haps was Malacia sinds de komst van Dick Advocaat bij Feyenoord basisspeler. Toen Haps weer fit was behield Malacia zijn plaats links achterin en werd Haps als linkeraanvaller gebruikt.

De 20-jarige Malacia, die vanuit de jeugd is doorgebroken bij Feyenoord, debuteerde voor de hoofdmacht van de Rotterdamse club in de gewonnen thuiswedstrijd tegen Napoli. In 2017 won Feyenoord het laatste groepsduel in de Champions League met 2-1. Malacia deed in die wedstrijd 90 minuten mee.