Hoekenezen helemaal klaar met neerdalend zwarte stof

Veel klachten over neergedaalde zwarte stof in Hoek van Holland

Rob Koot veegt met zijn hand over de rand van het raam. Heel zijn hand zit onder stof. "Het is echt verbazingwekkend zwart", zegt Koot terwijl hij naar zijn hand kijkt. Op de tuintafel liggen meerdere gele doekjes, die ook helemaal zwart zijn. "Je moet goed kijken of het nog geel is", grapt Koot. Willy Langhorst kan daarover mee praten . Zij heeft op zolder ook gele doekjes neergelegd, omdat de vloer korrelig en rommelig is.

Bewoners denken dat kolenoverslagbedrijven, zoals EMO, in de haven verantwoordelijk zijn voor de overwaaiende stofdeeltjes. "Bij enige zuidwestenwind met windkracht 4 of 5 is het al raak", zegt Koot. Langhorst vult haar buurman aan: "Het waaide de afgelopen dagen erg vaak. In combinatie met regen, slaat deze stof hier neer."



De Hoekenezen willen dat er een onderzoek komt naar de gezondheidsrisico's van het zwarte stof. Volgens de GGD zou er geen fijnstof in het zwarte spul zitten, maar daar gelooft Koot niets van. "Wij merken dat het schadelijk is. Veel bewoners hebben last van benauwdheid, hoesten en geïrriteerde ogen."

'Veel inspanning om stofoverlast te beperken'

DCMR Milieudienst Rijnmond doet onderzoek naar het zwarte stof. Frank Faber van de milieudienst vertelt dat er inderdaad sprake is van overlast. "Die stof bestaat uit verschillende bestandsdelen: wat roet, zand, pollen, stuifmeel en wellicht ook kolenstof en ertsrestjes, waar de mensen het over hebben. Om daar zeker van te zijn, gaan we nu een laboratorium inschakelen." Ook doet de DCMR onaangekondigde inspectieonderzoeken.

Faber meldt dat de milieudienst al lange tijd 'intensief' onderzoek doet naar de stofdeeltjes in Hoek van Holland. "Wat we tot nu toe constateren, is dat de bedrijven de huidige vergunning naleven. Ze doen enorm veel inspanning om de stofoverlast te beperken. Maar het zijn natuurlijk geen tandartspraktijken, dus is het niet mogelijk om geen enkel stofkorreltje te verspreiden", legt Faber uit. Ook zijn de weersomstandigheden momenteel ongunstig. Aangezien Hoek van Holland vlakbij deze kolenoverslagbedrijven zit, krijgen de bewoners van dit dorp het snelst met deze stof te maken.

"Er moet wel iets te handhaven zijn", zegt Faber. Hij vraagt zich af of de vergunningen wel streng genoeg zijn. Die zijn voor onbepaalde tijd, maar worden om de tien jaar geactualiseerd. "Op het moment dat er nieuwe technieken zijn, gaan we direct met de bedrijven om tafel. Dan zeggen we dat er nieuwe technieken zijn die zij moeten gebruiken."

Verklaring gemeente Rotterdam

De gemeente Rotterdam is dinsdagmiddag met een verklaring gekomen voor de overlast. Volgens de gemeente gaat het om kolenstof. "Gelet op de windrichting, windsnelheid en de meetgegevens die beschikbaar zijn gesteld door de kolenoverslagbedrijven EMO en EECV, concludeert DCMR dat het waarschijnlijk is dat het zwarte stof dat eind mei is aangetroffen, mede van EMO en EECV afkomstig is. Op dit moment onderzoekt de DCMR of EMO en EECV mede de oorzaak zijn van de stofoverlast in de week van 29 juni."

Volgens wethouder Arno Bonte controleert DCMR veelvuldig bij de kolenoverslagbedrijven EMO en EECV naar aanleiding van de vele klachten. "Ook doet de DCMR onderzoek bij andere bedrijven in het havengebied die werken met steenkool."

Bonte laat weten dat hij van mening is dat er voldoende maatregelen moeten worden genomen om het verwaaien van koolstof onder normale weersomstandigheden te voorkomen. De wethouder heeft EMO en EECV gevraagd om binnen een maand een plan van aanpak op te stellen met maatregelen om de frequentie en de ernst van de overlast in de toekomst te verminderen.

Kolenoverslagbedrijf EMO wil niet reageren zolang het onderzoek loopt.