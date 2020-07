Regen in Hoek van Holland? Duik in de popgeschiedenis!

Zeepiratenzenders, de opkomst van top 40 en de geschiedenis van zeventig jaar Nederpop. Als het strandweer in Hoek van Holland tegenvalt, hoeven mensen zich niet te vervelen. Een duik in de zee is dan misschien niet mogelijk, maar een duik in de Nederlandse popgeschiedenis wél. "Dat is het beste medicijn dat er is", zegt Jaap Schut van museum RockArt.

Schut (1961) ademt muziek. "We zijn er iedere dag mee bezig, zeven dagen in de week. Al ruim 25 jaar en het verveelt nooit", vertelt hij.

Het museum aan de Zekkenstraat in 'De Hoek' is niet te missen. Ouderwetse, uitvergrote muziekplaten sieren de gevel. Binnen wandel je zo door de geschiedenis vanaf de jaren '50. "Met de tienerkamers van vroeger, de woonkamers en de toonkamers. En dat op de klanken en de beelden waar we toen naar luisterden: gewoon genieten", zegt Schut.

Om het museum overeind te houden - RockArt krijgt geen subsidie - is er ook een winkel in het pand waar allerlei muzikale snuisterijen, cd's, vinyl en muziekboeken te koop zijn. "Tegenwoordig kan dat uiteraard ook allemaal online", vertelt Schut trots, die deze week ook nog dertig jaar getrouwd is.

Half miljoen items

Museum RockArt herbergt wel vijfhonderdduizend unieke items uit de Nederlandse popgeschiedenis. "Kleding, instrumenten, gewonnen prijzen, gouden platen en de meest creatieve en zeldzame items vanaf de jaren '50", somt hij op. "Ook de originele spullen van zeezender Veronica staan hier in de expositieruimte."

De verzamelde objecten passen niet allemaal in museum RockArt, maar zijn ook opgeslagen in loodsen. Zo kan er ook gewisseld worden met bijvoorbeeld specifieke tentoonstellingen. Voor het songfestival had Schut zelfs een aparte tentoonstelling ingericht. "Een aantal attributen laten we staan, een aantal dingen hebben we weggehaald. Maar die expositie gaan we gewoon volgend jaar draaien."

Muziek doet veel met een mens, weet hij. "Je kan aan de bar zitten, rondwandelen. De meest vreemde mensen hebben contact met elkaar. We zijn een klein pestlandje in de wereld, maar als je kijkt naar de popmuziek zijn we een gigant. Er is meer in Nederland dan klompen, zo'n draaiding (molen, red.) of een Amsterdams schilderij."

Verhuizing

Of er mogelijke verhuizing naar Alphen aan de Rijn in het verschiet zit, kan Schut nog niet duidelijk zeggen. "Het aangeboden gebouw daar is prachtig, maar heel lastig coronaproof te maken met die anderhalve meter. Ook het businessplan zal aangepast moeten worden, dus voorlopig zitten we gewoon hier in Hoek van Holland", besluit muziekfreak Schut.