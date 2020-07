Wonen op heilige Feyenoord-grond? Over een paar jaar kan het!

Sportcampus moet een groene, parkachtige woonbuurt worden met met wandel- en fietsroutes. Het wordt er autoluw met veel ruimte voor sporten en bewegen. Zo komen er fiets- en wandelroutes naar het nabijgelegen Park De Twee Heuvels. Naast de woonwijk liggen nu al meerdere sportvelden waar onder anderen de jeugd van Feyenoord, FC IJsselmonde, Overmaas en Feyenoord Hockey hun wedstrijden spelen en doordeweeks trainen.

Volgens verantwoordelijk wethouder Bas Kurvers moet Sportcampus een '21ste eeuwse tuinstad' worden. ,,Het wordt een mix van appartementen en eengezinswoningen in verschillende prijssegmenten. Zo is er plek voor starters, senioren en voor sociale stijgers uit de omringende wijken op Zuid.’’

De helft van alle woningen krijgen een huur- of koopprijs binnen het lage en middensegment. Een huur die voor veel 'politieagenten, verpleegkundigen en onderwijzers' niet of nauwelijks te vinden in Rotterdam, aldus het college van burgemeesters en wethouders. 57 procent van de woningen wordt straks verhuurd, 43% komt te koop.

Naast woningen komen er ook twee middelbare scholen op de vroegere sportvelden. Zo’n 1700 leerlingen krijgen hier straks onderwijs in het vmbo, mavo, havo en vwo. De opening van de scholen staat gepland voor augustus 2024. In 2026 worden de eerste bewoners verwacht. De hele sportcampus moet klaar zijn in 2029.

Sportcampus maakt deel uit van de gebiedsontwikkeling 'Stadionpark' waar ook het nieuwe Feyenoord-stadion onder valt. Na het zomerreces besluit de raad of Sportcampus er ook werkelijk komt.