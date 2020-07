Eerste grote evenement in Ahoy staat gepland: Jeugdvakantieland gaat door

Jeugdvakantieland in Rotterdam Ahoy gaat begin augustus door. Dat heeft de organisatie besloten in samenspraak met de gemeente Rotterdam en Ahoy. Het wordt het eerste grote evenement in Ahoy in maanden. Vanwege de coronacrisis werden alle evenementen in de afgelopen periode geannuleerd of uitgesteld, waaronder het Eurovisie Songfestival in mei.