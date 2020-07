Stena Line al jaren goede vriend van 'De Hoek'

Wie het over Hoek van Holland heeft, denkt al gauw aan de Stena Line. Generatie op generatie Hoekenezen werkt bij de rederij en de overtocht vanuit 'De Hoek' naar Engeland is eenvoudig gemaakt. Ook tijdens de coronacrisis is doorgevaren, vertelt Mariel Korpel van de rederij: "Het is mooi dat wij een belangrijke rol hebben kunnen spelen in deze tijd."

De Stena Line vaart al tientallen jaren dagelijks heen en weer tussen Hoek van Holland en het Britse Harwich, óók tijdens de coronacrisis. "We zijn een groot onderdeel van de voedselketen, medische keten en transportketen. We zijn er trots op dat we daarin een rol van betekenis hebben gespeeld. We hebben altijd gevaren, dus de goederen die nodig waren hebben we telkens kunnen vervoeren tussen Nederland en Engeland."

Aan boord is normaliter ruimte voor 1200 passagiers. Ook vrachtwagens en -units, caravans, auto's en campers kunnen mee. Nu anderhalve meter afstand de norm is, is de capaciteit wel wat teruggedraaid. Ook zijn bepaalde delen van het schip dicht. "Maar we zijn heel blij dat we kunnen varen", zegt Korpel.

Uitgerust

Een overtocht duurt gemiddeld zo'n 6,5 tot 8 uur. Maar passagiers zitten langer op het schip. "Dat heeft te maken met de nachtafvaart, dan kom je 's ochtends vroeg al aan in Harwich. De vrachtwagens gaan dan van boord, maar passagiers mogen nog even blijven slapen."

Zo komen passagiers dus goed uitgerust aan in Engeland of Nederland. Volgens Korpel is dat ook meteen één van de voordelen van het reizen per boot in plaats van per vliegtuig.

"En je kan je eigen voertuig meenemen. Dat wordt in een vliegtuig nogal lastig. Ook mag er onbeperkt bagage mee." Aan boord is bovendien genoeg te doen: "Lekker eten, naar de bioscoop, shoppen en natuurlijk de hutten om in te slapen."

Poetsen, poetsen, poetsen

De hygiëne aan boord is belangrijker dan ooit. "Er wordt veel meer schoongemaakt", zegt Korpel. "De hutten worden nog beter ontsmet, de relingen en deurposten extra gepoetst. Het schoonmaken is een nog belangrijker onderdeel van de werkzaamheden aan boord geworden."