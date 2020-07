Hond mee op vakantie? Hier moet je rekening mee houden

De Ridderkerkse dierenarts gaf dinsdagmiddag adviezen om zonder problemen met je hond op vakantie te gaan.

1. Hondsdolheidsvaccinatie

Je bent verplicht je hond minimaal 21 dagen voor vertrek te vaccineren tegen hondsdolheid. De vaccinatie moet officieel aangetekend worden in een officieel Europees dierenpaspoort.

2. Chip, ontworming en bloedtest

In sommige landen moet je hond een chip hebben. Ook kunnen er regels zijn voor ontworming en bloedtests.

3. Niet elk ras is welkom

Sommige hondenrassen zijn in het buitenland niet welkom. "Denk bijvoorbeeld aan pitbull-achtige honden, Engelse en Amerikaanse staffords en mastiffs", zegt De Deugd.

4. Vervoer

Per land zijn er regels voor het vervoer van je hond in de auto. Ook bestaan in bepaalde landen aanlijn- en muilkorfgeboden. Zo mag de riem in een aantal landen niet langer dan een meter zijn.

5. Bescherming tegen teken

Als je naar een warm land gaat, is het belangrijk om je hond te beschermen tegen teken, want die kunnen ziektes overbrengen.

6. Checklist

Zorg voor een goede voorbereiding. Op de website van het Landelijk Informatiecentrum Gezelschapsdieren (LICG) vind je een checklist per land.

7. Dierenarts

Neem de gegevens van je eigen dierenarts mee en zoek in de buurt van je accomodatie een dierenarts zodat je weet waar je heen moet als je dier ziek wordt.