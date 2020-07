Veel boeren stoppen, maar Iris (26) gaat voor een leven tussen de koeien

Iris (26): 'Boer zijn is het mooiste wat er is!'

Elke dag stoppen er gemiddeld drie boeren met hun bedrijf. Ze kunnen geen opvolging vinden of het is financieel niet meer te behappen. Bij de familie Treure in Streefkerk, gaat dochter Iris de uitdaging wél aan. Ze wil het familiebedrijf in de Alblasserwaard graag voortzetten. "Boer zijn is het mooiste wat er is!"

Iris is deze ochtend druk bezig om de stal schoon te maken en de koeien te melken. Dat is iets wat ze al van kinds af aan gewend is. Het overnemen van de boerderij is dan ook iets waar ze als kind al van droomde en ook nu weet ze het zeker. Ondanks dat het exploiteren van een melkveebedrijf verre van eenvoudig is met alle fosfaat- en stikstofregels.

"Ik leef voor de dieren. Ik kan mij niet voorstellen dat je de koeien allemaal verkoopt en stopt", legt Iris uit. Ze wil de boerderij gaan leiden op een duurzame manier en daar is de familie nu al flink mee bezig. Ze hebben eigen windmolens, zonnepanelen op het dak en speciale voeding voor de koeien. "Ik wil dat je trots kunt zijn op je product."

Iris runt de boerderij nu nog samen met haar vader Wijnand. Hij is blij en trots dat ze de boerderij met 130 koeien wil overnemen, maar plaatst ook kanttekeningen.

"Het zou geweldig zijn als ze de boerderij overneemt. Dat de boerderij van generatie op generatie over gaat. Het wordt ons alleen niet makkelijk gemaakt", vertelt Wijnand. "We melken nog steeds voor dezelfde melkprijs als dertig jaar geleden en moeten het er mee doen." Hij hoopt dan ook dat er wat gaat veranderen voor de nieuwe generatie zodat het weer 'loont' om te boeren. "Het is nu echt moeilijk."

"Het gaat niet makkelijk worden", denkt ook Iris. Maar ze gaat er vol passie voor. "Dit is mijn leven."