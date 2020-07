Moeder fatale schietpartij IJsselmonde: 'Ik dacht: God, laat m'n kind niet doodgaan'

De Bramentuin in Rotterdam-IJsselmonde werd vrijdag 29 mei opgeschrikt door een liquidatie van de 30-jarige Junny Frans. Zijn moeder deelde dinsdagavond haar verhaal in het tv-programma Opsporing Verzocht. Ook vraagt de politie of bekenden zich willen melden met meer informatie over het leven van Junny. De mannen die hem vermoorden, zijn waarschijnlijk ingehuurd.

Als Junny Frans na een avondje stappen bij zijn ouderlijk huis uit de taxi stapt, wordt hij neergeschoten. Hij zakt in de tuin van de buren in elkaar. Zijn moeder is een van de eersten die hem zwaargewond ziet liggen. "Ik zag dat het niet goed ging", vertelt ze bij Opsporing Verzocht. "Ik zag hem niet bewegen. Zijn ogen waren dicht. Ik dacht: God, laat m'n kind niet doodgaan. Alsjeblieft, help m'n kind."

Junny is anderhalve week geleden begraven op Curaçao, dat was de wens van zijn moeder. De uitvaart was volgens zijn moeder 'heel zwaar'. "Het was hartverscheurend. Junny heeft gewoon een leegte achtergelaten in mijn hart en bij mijn gezin. Ik mis hem. Ik mis Junny. Ik blijf hem missen."

De Volkswagen Transporter met daarin de verdachten stond volgens de politie al sinds half zes aan de Bramentuin te wachten. Dat is anderhalf uur voordat Junny werd doodgeschoten. Daarnaast werden in de vluchtauto van de verdachten jerrycans met benzine en een vuurwapen gevonden. Daaruit blijkt dat de aanslag op Junny is voorbereid.

"Het lijkt erop dat de twee verdachten die Junny hebben vermoord, hem niet persoonlijk kenden, maar dat ze zijn ingehuurd om hem te vermoorden", zegt een woordvoerder van de politie bij Opsporing Verzocht. Daarom is de politie op zoek naar de persoon die opdracht heeft gegeven om Junny te vermoorden.

Om de opdrachtgever te kunnen achterhalen, wil de politie meer over het leven van Junny weten. Zo kan er een beter beeld geschetst worden wie belang zou hebben om hem iets aan te doen.