Ondernemers wachten wekenlang op derde uitbetaling TOZO: 'geen gehoor en 35 belletjes verder'

Wethouder Moti over Broodnoodregeling: 'garanties kunnen we niet geven'

Richard van Ravestein is zelfstandig ondernemer. Door de coronacrisis is hij genoodzaakt om gebruik te maken van de TOZO1-regeling, waarmee hij voor de maanden maanden maart, april en mei financiële hulp krijgt.

"Begin april heb ik de aanvraag gedaan. Toen kreeg ik 30 april een brief met de bevestiging voor de voorschotten; april, mei en juni zouden betaald worden. 30 april kreeg ik meteen het eerste voorschot betaald."

In de tweede week van mei kreeg hij zijn tweede voorschot. En daarna begon voor hem het drama: "Dan ga je op een gegeven moment op 12 juni denken: waar blijft de derde? Want je hebt geld nodig." Tot op heden heeft hij niks mogen ontvangen. Waar dit mee te maken heeft, weet hij niet.

Van Ravestein vertelt dat hij inmiddels veertien keer heeft gebeld met het RBZ. "Je hoort ook niet waarom. Ik heb ook gesproken met allerlei andere afdelingen. Ik ben best verbaal, en durf te bellen. Maar je komt er gewoon niet doorheen. Het is echt kansloos, ze hebben geen idee."





Van kastje naar de muur

Ook Journalist Michael de Vogel en artiest en zelfstandig producent David Severins, herkennen deze problemen. Zij wachten, net als Van Ravestein, op de derde betaling.

De communicatie met het RBZ verloopt volgens alle drie de heren moeizaam. Ze hebben het gevoel dat ze van het kastje naar de muur worden gestuurd en dit is voor hen 'frustrerend' en 'chaotisch'.

Geen gehoor

"Ik ben meer dan 35 belletjes verder", vertelt De Vogel. "Ik heb zelfs termen gebruikt als: broodnood en spoed." Dit betekent dat hij binnen 48 uur een reactie had moeten krijgen. Maar ook dat heeft niet geholpen. "Ik word niet teruggebeld, geen reactie niks. Geen communicatie."

Ravestein vult aan: "Ze nemen de helft van de tijd niet op. En dan krijg je iemand aan de lijn die niet weet wat de status is. Hij of zij kan niks doen. Geen uitspraken. Uitspraken die ze wel doen, worden niet nagekomen."

Tussenmeting

Een bericht sturen via sociale media bleek wel effectief. Severin: "Toen de derde betaling niet kwam, heeft mijn vriend dat op Twitter gezet van: 'Hoe zit het?' Daar is wel meteen een reactie op gekomen."

Het RBZ gaf Severin en zijn partner uitleg over waarom de uitbetaling van juni te laat is: "Ze vertelden dat er een tussenmeting plaatsvindt. De eerste maand is overgemaakt, en de tweede. Voordat we de derde maand overmaken, gaan we kijken of u daar recht op heeft. Dat werd gezegd."

Kost meer tijd dan verwacht

Wethouder Moti is op de hoogte van de problemen omtrent de uitbetaling van de derde termijn. "Voor TOZO1 waren er 23 duizend aanvragen voor de uitkering van drie maanden. Gelukkig zien we dat we bij 13 duizend ondernemers al alles hebben afgerond."

Dan is de vraag: waarom is dit niet bij iedereen het geval? "Bij ondernemers die inkomsten hebben gehad, omdat ze toch nog wel wat werk hebben gehad tijdens de coronoperiode, is het belangrijk dat we die inkomsten verrekenen met de uitkering. En dat kost ons helaas meer tijd dan we hadden ingeschat."

Schrijnend

Ombudsman Anne Mieke Zwaneveld vindt de situatie in Rotterdam schrijnend. "Het gaat hier om mensen die het echt broodnodig hebben. En zo langzamerhand is de redelijke termijn wel verstreken, vind ik."

De werkwijze van de gemeente is volgens haar hier niet passend. "De regering gaat ervan uit dat er eigenlijk maar een hele lichte toets door de gemeente plaatsvindt. En de regering zegt ook: doe nou achteraf steekproefgewijs een controle. En dat lijkt niet te zijn zoals het nu gaat bij de gemeente Rotterdam."

Belofte?

De wethouder realiseert zich dat er Rotterdammers zijn die in de knel zijn gekomen. "Ik roep deze mensen op om toch gebruik te maken van de broodnoodregeling als dit het geval is. Dan kun je een voorschot krijgen." Maar, dan moeten ze natuurlijk wél binnen de beloofde 48 uur antwoord krijgen:

Zelfstandig ondernemers die na de maand juni nog hulp nodig hebben, kunnen een TOZO2 aanvragen. De wethouder legt uit dat hij in de afgelopen maanden veel kennis heeft opgedaan. Hij hoopt dan ook op minder problemen in de toekomst.

"Het is natuurlijk een nieuw stelsel. We hadden het nooit eerder meegemaakt. Het voordeel is dat de TOZO2 heel erg lijkt op de TOZO1, waardoor je kinderziektes eruit hebt kunnen halen."