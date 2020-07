Het weer van vandaag: veel regen

Vandaag is het bewolkt en valt er in de ochtend veel regen. In de middag is het minder nat, maar nog altijd valt er dan af en toe regen. Uiteindelijk kan er lokaal tot wel 20 mm aan regen vallen. Er waait een zwakke tot matige veranderlijke wind en het wordt 18 graden.

Vanavond en vannacht gaat het vanuit het zuidwesten weer flink regenen. De temperatuur zakt naar zo'n 14 graden en er staat maar weinig wind.

Morgen start de dag opnieuw kletsnat. In de middag wordt het vanuit het westen wat droger, maar ook dan is er nog kans op wat regen of een paar buien. Uiteindelijk valt er 10 tot 15 mm neerslag. De temperatuur loopt op naar 19 graden en er staat weinig wind uit een oostelijke richting.

Vooruitzichten

Vrijdag verloopt nog onstuimig met opnieuw regen. Ook kan de wind dan even flink uithalen. In de middag wordt het droger en komt de zon er steeds vaker bij. In het weekend is het redelijk zomerweer met temperaturen rond de 20 graden, weinig wind en een afwisseling van zon en wolkenvelden. Na het weekend blijft het droog en loopt de temperatuur langzaam iets op.