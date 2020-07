Gemeente pakt kantine van sportclub af

Sportclub Amstelwijck is z'n clubhuis kwijt en krijgt er van de gemeente Dordrecht geen stuiver voor. "Iedereen aan wie ik dit vertel denkt dat ik lieg. Mensen geloven het gewoon niet", zegt voorzitter Wim Scharloo.

Donderdag zou er een kort geding dienen, waarmee de club zou trachten om de gemeente tegen te houden. "Maar onze jurist zei dat we geen schijn van kans hebben, omdat het pand op gemeentegrond staat en er geen huurovereenkomst is."

"Er zat dus niks anders op dan de sleutels in te leveren", zegt Scharloo. En dat deed hij dinsdagmiddag. "Inderdaad is dit zo gelopen, omdat er geen huurovereenkomst was", beaamt wethouder Maarten Burggraaf.

Hij zegt dat de club die overeenkomst nooit wilde tekenen, omdat die het schadeloosstellingsbedrag bij opzegging van de huur te laag vond. Dat leidt er nu toe dat de club helemaal niets krijgt.

Gevaar

Moeten andere clubs nu vrezen dat de gemeente ook hun kantine zomaar in kan pikken? Burggraaf zegt van niet: "Als een club gewoon een huurovereenkomst met ons heeft en van die plek weg moet dan volgt een schadeloosstelling."

SC Amstelwijck, dat in 2016 stopte met voetbal en doorging als jeu de boules- en tennisclub, moet van het gelijknamige sportpark verdwijnen, omdat de gemeente daar huizen wil bouwen.

Het clubgebouw was in 2016 nog getaxeerd op 450 mille. "Maar het ging ons niet eens om geld", zegt Scharloo; "Als de gemeente ons maar helpt aan een nieuwe jeu de boules-accommodatie, dat is altijd onze insteek geweest."

Samen met 't Boulende Schaep wil Amstelwijck een nieuw complex met binnen- en buitenbanen bouwen aan de Zeehavenlaan. "Daar kijken we serieus naar", belooft Burggraaf.