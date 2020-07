Huisarts: 'Ik sta zelf ook dubbel tegenover zo'n nieuw coronavaccin'

Aan alles merk je dat Van de Griendt zelf ook nog niet zo happig is om in de rij te gaan staan voor het coronavaccin. "Normaliter duurt het zeker vijf jaar om een vaccin te ontwikkelen", legt ze uit. "Naast dat je moet uitzoeken of het wel werkt, moet je ook goed kijken of het geen bijwerkingen heeft. Daarom duurt het ook zo lang."

Op dit moment zouden zes op de tien Nederlanders open staan voor het toedienen van een vaccin. "Maar kijk eens naar het vaccin tegen de Mexicaanse griep", gaat Van de Griendt verder. "Daar zijn toch wel wat hevige bijwerkingen van aan het licht gekomen. De overheid trekt volgend jaar niet voor niets een schadevergoeding uit van vijf miljoen euro voor tien jonge patiënten die fikse bijwerkingen hebben gekregen, na het toedienen van het vaccin."

Huisartsenkoepel

Van de Griendt is allicht niet de enige huisarts die met dit probleem zit. Maar als de huisartsenkoepel later aangeeft dat het een 'veilig vaccin' is, dan zal ze waarschijnlijk toch overstag gaan.

"Maar ik zal ze dan wel de hemd van het lijf vragen over hoe ze tot zo'n oordeel zijn gekomen", legt ze uit. "Hoe is dat onderzoek gedaan. Waar zijn de bewijsstukken? En als dat duidelijk is; wie ben ik dan om dat in twijfel te trekken."

Aerosols

De afgelopen weken gaat het ook steeds meer over de verspreiding van het virus door middel van aerosols: zeer kleine druppeltjes, nog kleiner dan 5 micrometer.

"Een virus kan je op drie manieren binnen krijgen", legt Van de Griendt uit. "Door grote druppels, door fysiek contact en door dit soort microdruppels."

Deze aerosols zijn bijvoorbeeld ook verantwoordelijk voor de verspreiding van de mazelen. "Als je iemand met de mazelen in een ruimte zet, dan kan die ene persoon iedereen besmetten, omdat je het virus uitademt."

Van de Griendt: "Het RIVM heeft nu onderzoek gedaan en ze geven schoorvoetend toe dat er mogelijk toch ook een rol voor aerosols is bij de verspreiding van het coronavirus."

Er wordt nu onderzocht of deze aerosols er ook voor hebben gezorgd dat mensen echt ziek zijn geworden. "Als dat zo is, dan moet de focus van de ziektepreventie echt anders", gaat Van de Griendt verder. "Dan moet je echt de ramen vaker open gaan zetten, want dan moet er frisse lucht binnen komen."



